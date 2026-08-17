Quartu, in viale Marconi strisce pedonali consumate: la giunta Melia non interviene, pericoli per tutti.Automobilisti e pedoni a forte rischio nella strada più trafficata della Sardegna: in molti punti le strisce quasi non si vedono, soprattutto di notte. Viabilità da brividi, la nuova assessora Romina Mura non risolve. Una emergenza semplice da capire, basta guardare: le strisce in molti punti sono “sdrucite”, quasi invisibili, attraversare lì per un pedone significa farsi il segno della croce. Le elezioni sono state stravinte da Mila ma molti automobilisti segnalano che sulla viabilità non ci sono stati miglioramenti. Romina Mura, ex presidente della Camera del Lavoro quando era deputata col Pd, è arrivata alla giunta quartese dopo due sonore sconfitte elettorali: la prima nel 2022 per il Parlamento, la seconda per il consiglio regionale nel 2024. Questo non ha impedito al sindaco Milia di nominarla assessorato in un settore strategico, pur senza sia mai stata eletta dai cittadini quartesi. Le sue qualità non sono in discussione, ma anche i residenti protestano: “Vogliamo sicurezza nelle nostre strade, che di notte si trasformano in una pista di automobilismo in assenza quasi totale di controlli”.