Addio a Michela, la giovane mamma a cui il marito aveva sparato alla testa: ha lottato per un mese ma alla fine si è arresa.

Non tornerà a casa dai suoi bimbi Michela Rubiu, la donna aggredita dal marito Alessandro Pintus fuori dal bar a Solanas dove lavorava. Non ha mai riaperto gli occhi, le sue condizioni erano troppo gravi. La speranza che potesse farcela è svanita oggi, quando il suo cuore ha smesso di battere, per sempre. Dolore e sconcerto per lei, la comunità ora è nuovamente sconvolta per la perdita della sua amata concittadina.