Cultura nel piatto

CALAMARATA CON CALAMARI E POMODORINI

Valori nutrizionali indicativi per porzione: circa 470 kcal, 28 g proteine, 65 g carboidrati, 10 g grassi.

Ingredienti per 1 porzione

Calamarata 80 g

Calamari puliti 100 g

Pomodorini 120 g

Olio extravergine d’oliva 5 g

Aglio 1 spicchio

Vino bianco 20 g

Prezzemolo fresco

Peperoncino facoltativo

Sale q.b.

Preparazione

Pulire i calamari e tagliarli ad anelli, lasciando eventualmente qualche tentacolo intero. In una padella scaldare l’olio con l’aglio, aggiungere i calamari e farli saltare rapidamente. Sfumare con il vino bianco, quindi unire i pomodorini tagliati e proseguire la cottura per pochi minuti.

Lessare la calamarata molto al dente, trasferirla direttamente nella padella e terminare la cottura con un po ‘ della sua acqua. Il condimento deve avvolgere bene la pasta senza diventare eccessivamente liquido. Completare con prezzemolo fresco.

Un po’ di storia

La calamarata è uno dei piatti che meglio rappresentano la cucina marinara campana, in particolare quella napoletana. Il nome nasce soprattutto dalla forma della pasta: grandi anelli che ricordano proprio quelli del calamaro. Una volta conditi insieme, pasta e mollusco quasi si confondono nel piatto.

È proprio questo il suo fascino: una pasta creata per dialogare visivamente con il suo condimento. Un piccolo esempio di come, nella cucina italiana, anche la forma abbia una funzione gastronomica.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista