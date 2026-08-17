È stato arrestato lo scafista alla guida della barca con a bordo un gruppo di migranti che ieri ha travolto una turista di 18 anni nelle acque davanti alla spiaggia di Su Giudeu, a Chia. Il provvedimento è stato disposto dal sostituto procuratore di Cagliari Emanuele Secci dopo l’esame, da parte dei carabinieri, di diversi filmati che hanno ripreso l’incidente e lo sbarco dei migranti sulla spiaggia.

La giovane si trovava su un sup insieme ad alcuni amici quando è stata falciata dall’imbarcazione. Dopo l’impatto è stata soccorsa dalle persone presenti sulla spiaggia e successivamente trasferita con l’elisoccorso del 118. La 18enne ha riportato diverse fratture, ma le sue condizioni non sono gravi.