Cagliari, aiuti ai cittadini in difficoltà sotto Natale: ecco il bonus spesa

Ecco il bonus spesa. Un aiuto ai cittadini in difficoltà per acquistare beni di prima necessità sotto Natale. L’annuncio è del sindaco Paolo Truzzu. ““È fine anno, arriva il Natale, è giusto e doveroso dare una mano alle famiglie e ai cittadini in difficoltà”, ha dichiarato il primo cittadino, “è sempre stato uno degli obiettivi principali della mia Amministrazione. Lavoriamo perché nessuno sia lasciato indietro”.

La prima misura in campo è il Reis, il reddito di inclusione sociale. Sono a disposizione oltre 2 milioni di euro (fondi che provengono dalla Regione) già in fase di erogazione.

Un’altra misura di sostegno, i “buoni spesa”, riguarda esclusivamente i residenti in città che non abbiano un Isee superiore ai 12 mila euro.

L’assessorato ai servizi sociali è al lavoro, la somma complessiva è di 700 mila euro e le domande dovranno essere presentate entro le 13 di martedì 13 dicembre.

Come già fatto negli anni precedenti, i buoni spesa verranno accreditati sulla tessera sanitaria e saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati e dislocati nel territorio. L’elenco verrà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cagliari.