Via Giudicessa Vera, camper fermo da due settimane: “Il Comune e la Municipale quando interverranno?”

La segnalazione di una residente: “Ho scritto il 10 agosto, la Polizia municipale ha protocollato la richiesta, ma a oggi nessuno è intervenuto. Il proprietario torna ogni sera, dorme nel mezzo, urla, vomita e lascia rifiuti per strada e nei giardini”

Due settimane di sosta, una richiesta di intervento protocollata e, a distanza di sette giorni dalla segnalazione, ancora nessun intervento. È la situazione denunciata da una residente di via Giudicessa Vera 4, a Cagliari, che ha scritto al Comune e alla Polizia municipale per chiedere lo spostamento di un mezzo fermo nella zona riservata ai residenti.

La cittadina racconta di aver inviato la segnalazione il 10 agosto 2026. La richiesta è stata presa in carico e protocollata dalla Polizia municipale, ma fino a oggi, 17 agosto, riferisce di non aver visto nessuno intervenire per verificare la situazione e adottare eventuali provvedimenti.

Secondo quanto raccontato dalla residente, il proprietario del mezzo torna ogni sera, generalmente intorno alle 23, e trascorre la notte all’interno del veicolo. La situazione, sempre secondo la segnalazione, sarebbe diventata particolarmente problematica per i residenti: l’uomo sarebbe spesso in stato di ubriachezza, urlerebbe, vomiterebbe in strada e lascerebbe rifiuti sul posto dopo aver mangiato, arrivando anche, denuncia la cittadina, a gettarli all’interno del loro giardino.

Una situazione che, al di là del singolo episodio, pone anche una domanda sulla tempestività degli interventi in una zona residenziale della città. “È possibile che ad agosto la città non sia controllata da nessuno?”, si chiede la residente, esasperata dopo giorni senza risposte concrete.

La stessa cittadina precisa di comprendere che possano esistere situazioni più gravi e urgenti in città, ma sottolinea come, in alcuni casi, la tempestività sia comunque necessaria, soprattutto quando una situazione si protrae per giorni e coinvolge il decoro e la tranquillità di chi vive nella zona.

Il caso di via Giudicessa Vera resta quindi in attesa di un intervento. La residente chiede semplicemente che la segnalazione già protocollata venga verificata e che venga valutata la situazione del mezzo e di ciò che accade attorno ad esso, restituendo ai residenti condizioni di maggiore tranquillità e sicurezza.