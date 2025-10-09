Pollo cotto male nei locali di Cagliari, pazienti in ospedale con la salmonella: ancora allarme sui cibi in città.Diversi casi nelle ultime ore, scatta la contaminazione per salmonella: ancora sotto accusa la cottura del cibo. Interviene il servizio di igiene pubblica della Asl. Sarebbero quattro le persone contagiate dopo avere mangiato delle tartine nello stesso locale. E altri casi sospetti si sono verificati in diversi pronto soccorso cittadini. Non sembra esserci pace per il settore della ristorazione. Non bastava l’sos botulino con due morti alla Fiesta Latina di Monserrato, e il successivo allarme per il tonno conservato non correttamente in un noto locale di Cagliari. I pazienti contaminati dalla salmonella non sono gravi, ma l’allarme si diffonde. La Asl chiede a tutti maggiore attenzione su come vengono conservati gli alimenti.