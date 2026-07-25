Tragedia a Motta de’ Conti, in provincia di Vercelli. L’episodio risale alla scorsa domenica ma è stato reso noto solo in queste ore.

Una bimba di 4 anni si trovava a casa dei nonni quando, accendendo la luce, è rimasta folgorata.

Secondo quanto ricostruito la piccola forse era scalza e questo potrebbe aver favorito la scossa. Sono state effettuate verifiche anche sull’impianto, dato che non sarebbe scattato il salvavita.

La bimba è stata immediata trasportata all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato ma purtroppo non è stato possibile salvarla. L’autopsia sul corpo della piccola ha confermato che la causa del decesso è legata alla forte scossa elettrica che l’ha colpita.