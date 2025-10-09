È stato dimesso dall’ ospedale di Sassari Emanuele Ragnedda, reo confesso dell’omicidio della 33enne di Castelsardo Cinzia Pinna. L’imprenditore avrebbe tentato di togliersi la vita in carcere due giorni fa. Il 41enne era stato ricoverato nel reparto di psichiatria e ora tornerà nel carcere di Bancali con misure di sorveglianza speciali.

Intanto sono in corso in queste ore nuovi accertamenti dei carabinieri del Ris di Cagliari, questa volta sullo yacht Nikitai, di proprietà dell’imprenditore.

Ieri sono state trovate nuove tracce di sangue all’esterno del casolare di Ragnedda, Conca Entosa, dove è avvenuto il delitto la notte dell’11 settembre.