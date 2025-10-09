Paura per la Febbre del Nilo, c’è un’altra vittima in Sardegna: 77enne morto al Brotzu di CagliariI contagi salgono a 38, sale l’allerta su prevenzione e controlliAltra vittima della Febbre del Nilo che inizia a fare paura in Sardegna: un uomo di 77 anni originario di Paulilatino è morto all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo aver contratto il virus della Febbre del Nilo. L’anziano era ricoverato da diverse settimane e le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni. Tutti i 38 casi registrati finora in Sardegna provengono dalla provincia di Oristano. Si tratta della quarta vittima accertata dall’inizio dell’anno.