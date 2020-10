Poetto, la moto cade sull’asfalto: due feriti trasportati in ospedale, giallo sulla dinamica. Incidente stradale nel primo pomeriggio nel quartiere Poetto. Una moto Honda SH, guidata da un 39enne cagliaritano, nel percorrere il viale Poetto in direzione Cagliari-centro, arrivato all’altezza della caserma Monfenera, per cause in fase di accertamento, è caduta sull’asfalto e il conducente ha riportato lesioni. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo all”ospedale Brotzu. Assieme al conducente è rimasto ferito anche il passeggero che con assegnato codice giallo e trasportato, da un’altra ambulanza del 118, al Policlinico universitario. In corso accertamenti su un eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito .