Monserrato, salgono a 41 i casi di Covid: ordinanza urgente di Locci, stretta su Halloween

Monserrato, i casi covid-19 salgono a 41 in città. Anche un dipendente comunale è risultato positivo. Il sindaco Tomaso Locci firma una nuova ordinanza contingibile e urgente: chiuso il comune, vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici dopo le ore 18 e da mezzanotte sono consentiti esclusivamente gli spostamenti che non implichino assembramenti e stazionamenti. La situazione si è aggravata ulteriormente in città, da 36 i casi sono aumentati a 41 in pochi giorni, e il primo cittadino ha deciso di adottare nuove misure per contenere la diffusione del coronavirus.

A partire da questo pomeriggio anche per impedire in occasione della festa di Halloween tra il 31 ottobre 2020 ed il 1° novembre 2020 la formazione di stanziamenti ed assembramenti nelle Piazze, nelle strade e più in generale nei luoghi pubblici all’aperto, viene ordinata la chiusura il 2 novembre delle Sedi Comunali di Piazza Maria Vergine, Via San Lorenzo, Via Giuseppe Zuddas e Via Giulio Cesare per effettuare la sanificazione; dalle 18 di oggi e sino alle ore 5 della giornata del primo novembre è vietato lo stazionamento e l’assembramento nelle piazze, nelle strade e più in generale nei luoghi pubblici all’aperto del territorio del Comune di Monserrato, compreso lo svolgimento di qualunque iniziativa riconducibile all’evento festa cosiddetta di Halloween; sino al 9 è vietato dopo le ore 18 e sino alle 5 del giorno successivo, il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per le attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 per la ristorazione con asporto con divieto di consumare sul posto e nelle adiacenze.

Sempre sino al 9 novembre dalle ore 24 alle 5 in tutti i luoghi pubblici all’aperto sono consentiti esclusivamente gli spostamenti che non implichino assembramenti e stazionamenti, e fermo restando l’obbligo di mantenere la minima distanza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare i dispositivi di protezione.Azioni urgenti e necessarie, quindi, anche perché nel territorio è stata constatata la presenza di gruppi di giovani ragazzi che, soprattutto nelle ore notturne, stazionano nelle aree pubbliche, piazze soprattutto, in assembramento e senza mascherina. In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni amministrative.