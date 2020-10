Carbonia, ladri nel negozio di abbigliamento: porta sfondata con un palo di legno

I carabinieri della stazione di Carbonia stanno lavorando per scoprire l’autore di un furto ai danni di un negozio di abbigliamento, avvenuto questa notte nella cittadina di Carbonia. Alcuni ladri, di cui al momento non si conoscono ancora le identità, sono entrati nella boutique dopo aver infranto la porta d’ingresso con un palo di legno. All’interno hanno rubato diversi capi di abbigliamento e portato via il registratore di cassa, fuggendo via e facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri, questa mattina all’alba, allertati dal proprietario, dopo un sopralluogo per individuare qualunque traccia lasciata sul posto, si sono messi da subito sulle tracce dei malviventi.