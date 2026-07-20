Pirri al buio per ore, situazione da terzo mondo: Comune e Minicipalità totalmente assenti, pericolo per i cittadini. Tutto il quartiere attorno al cimitero resta dalle 21 per tutta la notte senza uno squarcio di luce in ogni strada: non si vedednulla, automobilisti e pedoni lasciati totalmente a rischio. Una situazione di degrado che evidentemente non coinvolge nè il sindaco nè la presidente della Municipalità Maria Laura Manca. Nessuna segnalazione,, residenti abbandonati dalle istituzioni. Non si tratta di alcune strade ma di tutta la zona attorno al cimitero di via Mentana, già alo sbando per i lavori mai decllati di ristrutturazione del cimitero stesso. Un miracolo se nella notte non ci saranno incidenti, la zona è totalmente al buio. E se le colpe sono del fornitore dell’illuminazione pubblica, oggi sarà il momento delle spiegazioni.