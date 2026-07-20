Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 21 Lugli o . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 5 ° C e la minima di 2 7 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest . Il mare sarà quasi calmo . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 7 °C e la minima di 2 5 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sudest , moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 9 ° C e la minima di 2 3 ° C. I venti saranno deboli per l’intera giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Ovest. Il mare sarà quasi calm o. Si prevede allerta meteo per l’afa . A Nuor o la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 40 ° C e la minima di 2 7 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per l’afa. Abbiamo alle porte un martedì bollente , con venti in prevalenza moderati e temperature che raggiungeranno massime di 40 °C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba