Momenti di grossa preoccupazione a Villamassargia, circondata dalle fiamme di un incendio partito dalle campagne di Iglesias.

Per sicurezza e su disposizione della sindaca Debora Porrà, sono state evacuate 15 persone.

“Si prega la cittadinanza di non avvicinarsi alla zona dell’incendio, per nessun motivo, neppure per sincerarsi delle condizioni di propri cari o per curiosità”, l’appello della sindaca.

“Per favore, non avvicinatevi, perché ciò rappresenta un ostacolo ai soccorsi: stiamo provvedendo alla chiusura delle strade perché si stanno creando degli ingorghi che intralciano il lavoro dei soccorsi.

Vi chiediamo massima collaborazione, le famiglie degli evacuati saranno assistite dagli addetti all’emergenza. Grazie”.

Sul posto per domare le fiamme elicotteri e canadair.

Foto condivisa sul gruppo Meteo Incendi Info Sardegna