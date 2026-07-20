“Quartu, il racconto choc di Antonella: mio padre, ultra 80 enne col bastone, aggredito in strada: si è salvato solo ferendosi contro un cancello

Il racconto della figlia che chiede condivisioni sui social: “”Ho sempre pensato che certi episodi di violenza gratuita appartenessero ai servizi del telegiornale e a realtà lontane dalla nostra città. Purtroppo mi sono dovuta ricredere.

Questa mattina mio padre, un uomo di oltre ottant’anni, è uscito di casa per fare due passi e cercare un po’ di refrigerio nelle prime ore del mattino. Cammina con un bastone e, come tanti anziani, ha un equilibrio precario.

Durante il tragitto ha incrociato un ragazzo, probabilmente di ritorno dal mare o da una serata. Già prima del loro incontro prendeva a calci i bidoni della spazzatura, sfogando la sua rabbia in modo insensato. Poi ha deciso di accanirsi contro quella che evidentemente gli è sembrata una vittima facile: un anziano solo, fragile e indifeso.

Senza alcun motivo gli ha dato un violento spintone. Solo la prontezza di mio padre, che è riuscito ad aggrapparsi a un cancello ferendosi a una mano, ha evitato una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. A quell’età una caduta può cambiare una vita, o addirittura spegnerla.

Fa rabbia e fa paura pensare che un gesto simile possa essere compiuto per divertimento o per sfogare la propria aggressività. Nessuno dovrebbe uscire di casa con il timore di essere aggredito, tanto meno una persona anziana.

Con questo post voglio denunciare un episodio di estrema inciviltà e lanciare un appello a tutta la comunità: non possiamo accettare che la violenza gratuita diventi normale. Chiedo alle forze dell’ordine di intensificare i controlli sul territorio e invito chiunque abbia assistito a episodi simili a non restare in silenzio”.