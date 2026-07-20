Grande successo sabato 18 luglio in Piazza Giovanni XXIII a Portoscuso per la tappa di Miss Italia Sardegna 2026. Una serata ricca di spettacolo, ospiti e momenti dedicati alla valorizzazione delle tradizioni locali, seguita da un pubblico numeroso e partecipe.

Tra le protagoniste della serata, numerose ragazze provenienti da diverse località della Sardegna hanno dato vita a una competizione di alto livello, mettendo in mostra eleganza, personalità e determinazione. A distinguersi su tutte, è stata Beatrice Mascia, 19 anni, di Pula, studentessa in Scienze Motorie, istruttrice di fitness e personal trainer, che ha conquistato sia la fascia di Miss Portoscuso 2026 sia, soprattutto, la prestigiosa e storica fascia di Miss Cinema Sardegna 2026.

Si qualificano finaliste regionali, Giulia Sechi Miss Givova; Nicole Petretto Miss Framesi, Vanessa Fais, Claudia Solinas e Cristina Accalai.

Grazie a questo importante riconoscimento, Beatrice Mascia rappresenterà la Sardegna alle prefinali nazionali di Miss Italia, proseguendo così il proprio percorso all’interno del celebre concorso di bellezza.

La serata ha saputo unire bellezza, eleganza, spettacolo e promozione delle risorse culturali e artistiche del territorio.

Particolarmente apprezzato il momento dedicato alle tradizioni locali, con la partecipazione di due figuranti del Gruppo Folk Sa Turri di Portoscuso, che hanno presentato al pubblico una curata descrizione dell’abito tradizionale, illustrandone le caratteristiche, i dettagli e il profondo valore identitario.

Spazio anche alla moda, grazie alla presentazione della collezione firmata Pibiri, che ha impreziosito la passerella con le sue creazioni.

La danza è stata invece protagonista con l’intervento della ballerina agonista della scuola Elledance di Carbonia, che ha regalato al pubblico un momento di grande energia e intensità.

Suggestiva anche la performance del musicista e polistrumentista Nicola Agus, che ha creato un originale momento sonoro utilizzando l’acqua del mare di Portoscuso, trasformandola in elemento musicale e offrendo agli spettatori un’esperienza particolarmente evocativa.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti l’attore Emilio Puggioni e l’Assessore alla Cultura del Comune di Portoscuso, che hanno preso parte alla consegna delle fasce e al momento conclusivo della manifestazione.

La tappa di Portoscuso si conferma così uno degli appuntamenti più importanti del percorso regionale di Miss Italia in Sardegna: una serata capace di celebrare la bellezza delle concorrenti, ma anche la cultura, le tradizioni, la moda, la musica e le eccellenze del territorio.