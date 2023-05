Occhio alle truffe, i carabinieri incontrano gli anziani a Pula.

Nel pomeriggio di ieri, a Pula, in via XXIV Maggio, presso il circolo ricreativo per anziani, il Comandante e il personale della Stazione di Pula, nell’ambito delle iniziative dell’Arma dei Carabinieri volte a consolidare la vicinanza alla popolazione, ha tenuto un incontro con alcuni anziani in cui è stato affrontato il tema delle truffe. In particolare, il Comandante ha richiamato l’attenzione sulla necessità di diffidare delle apparenze, in particolare di persone distinte, sempre con il sorriso che danno la massima disponibilità;

non aprire la porta agli sconosciuti;

evitare la consegna di contanti a sedicenti venditori porta a porta;

non dare confidenza al telefono o su internet a persone non note;

non effettuare acquisti on-line da sconosciuti che verosimilmente non invieranno quanto acquistato, come accaduto in molte circostanze;

non cedere le proprie credenziali bancarie a nessuno;

non digitare anche sul cellulare link internet provenienti da origini sconosciute;

chiamare il 112 o la Stazione Carabinieri per qualsiasi dubbio.