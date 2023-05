Irregolarità nei consigli comunali a Serramanna? L’assessorato regionale indaga

Irregolarità nei consigli comunali? L’assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica indaga e chiede al comune di voler fornire elementi informativi “onde valutare eventuali ambiti di intervento da parte dell’Amministrazione regionale nella sfera dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti”. Interrogazioni di carattere urgente non discusse entro i 10 giorni dalla presentazione come le norme impongono: sarebbe questa la segnalazione che ha fatto scattare le procedure da parte dei vertici regionali al fine di valutare l’esatta dinamica dei fatti. “Il consigliere comunale Carlo Pahler con nota datata 23 marzo 2023 – si legge nella pec ricevuta dal comune – ha segnalato malfunzionamenti del consiglio comunale, in quanto le istanze di interrogazione di carattere urgente non avrebbero trovato risconto entro i 10 giorni previsti dal regolamento. Con nota del 26 aprile 2023, acquisita al protocollo della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, il consigliere espone la difficoltà riscontrata nell’accedere al protocollo del Comune di Serramanna, pertanto il venir meno dei diritti dei consiglieri. Inoltre Carlo Pahler lamenta la mancata convocazione entro i termini così come previsti. Si chiede al Comune di voler fornire allo scrivente Servizio elementi informativi su quanto esposto nelle note allegate dal consigliere Pahler, onde valutare eventuali ambiti di intervento da parte dell’Amministrazione regionale nella sfera dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti”.