Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerd ì 1 7 Lugli o . Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque . I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 7 ° C e la minima di 2 7 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata . Il mare sarà quasi calm o . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 7 °C e la minima di 2 6 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornat a e provenienti al mattino da Sud ov est, al pomeriggio da O vest- Sudovest . Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 4 ° C e la minima di 2 5 ° C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord est, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa . A Nuor o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 41 ° C e la minima di 2 7 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e provenienti da Ovest- Sudovest , tes i al pomeriggio e provenienti da Ovest . Si prevede allerta meteo per l’afa. Ci aspetta dunque un vener dì soleggiato , con venti in prevalenza moderati e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 41 °C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornat a e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba