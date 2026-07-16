Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 17 Luglio. Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 37°C e la minima di 27°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà quasi calmo. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 37°C e la minima di 26°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Sudovest, al pomeriggio da Ovest-Sudovest. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 25°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per l’afa. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 41°C e la minima di 27°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest. Si prevede allerta meteo per l’afa. Ci aspetta dunque un venerdì soleggiato, con venti in prevalenza moderati e temperature in aumento che raggiungeranno massime di 41°C. Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba