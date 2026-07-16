È la stessa donna, C.D., a raccontare quanto accaduto: attimi di vero terrore attenuati dalle amiche e dalle forze dell’ordine, “scrivo affinché chi legge, specie chi tiene alla propria incolumità, presti maggiore attenzione”.

Ecco il racconto della donna: “Questa notte intorno alle 00:13 ho subito un tentativo di rapina nel largo Carlo felice da parte di un ragazzo Nord Africano che mi ha preso alle spalle e buttato in terra.

Gli è andata male!!!!!!!!!

Sono viva e vegeta, mi sono difesa a mio modo.

Scrivo affinché chi legge specie chi tiene alla propria incolumità presti maggiore attenzione!!!!!!

La zona del centro di Cagliari è impraticabile, non siamo più LIBERE di fare due passi per tornare a casa nostra”.

La donna ringrazia le amiche: “il mondo resta un buon posto grazie a Donne come voi. Grazie alle forze dell’ordine in servizio questa notte”.