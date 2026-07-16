Terribile omicidio ieri sera a Mulazzano, in provincia di Rimini. Una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa con un martello dall’ex marito 71enne, Mario Bonifazi. La coppia era separata da 3 anni e secondo quanto ricostruito fino a questo momento dalla forza dell’ordine, sarebbe stato proprio Bonifazi a chiamare il 112 confessando il delitto.

L’omicidio è avvenuto nella casa che, di comune accordo, avrebbero dovuto vendere. I due ex coniugi avevano infatti incontrato un geometra nel pomeriggio proprio per effettuare una perizia. Rimasto soli, però, fra i due sarebbe scoppiata una lite, degenerata poi nel delitto.

Secondo quanto emerso fino a questo momento, la coppia non aveva mai avuto dissidi e avevano gestito insieme per anni un negozio di fiori.