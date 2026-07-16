I cimiteri restano chiusi nelle ore più calde e ancora niente pubblico al Parco di Tuvixeddu. Supporto per anziani e persone fragili ai numeri 070.0933671 e 349.6865769.

Caldo estremo, a Cagliari confermato l’allerta rosso anche per sabato 18 luglio

Prosegue l’emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha confermato anche per sabato 18 luglio 2026 il livello 3 di allerta, il più elevato, per le ondate di calore. Nel capoluogo le temperature percepite resteranno sempre molto alte.

Per limitare i rischi per la salute della popolazione, il Centro Operativo Comunale (COC), convocato sin da ieri dal sindaco Massimo Zedda, precauzionalmente ha deciso:

di confermare la chiusura di oggi, giovedì 16, e domani venerdì 17, dei cimiteri di Bonaria, San Michele e Pirri, e di mantenerla anche per la giornata di sabato 18 luglio, sempre nella fascia oraria dalle 12.30-16;

di confermare la chiusura per l’intera giornata di oggi, giovedì 16, e domani venerdì 17, del Parco di Tuvixeddu, e di mantenerla anche per l’intera giornata di sabato 18 luglio.

Resta alta l’attenzione dei servizi sanitari e sociali. È operativo 24 ore su 24 il Pronto Intervento Sociale al numero 349.6865769. Inoltre, continua il servizio dello Sportello di Ascolto telefonico, attivato in collaborazione con la Croce Rossa, per segnalazioni e richieste di intervento a favore soprattutto di anziani e persone fragili. Il numero da contattare è lo 070.0933671, attivo ogni giorno, festivi compresi, dalle 8.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

L’Amministrazione comunale ricorda, che l’ordinanza n. 3 del 17 giugno 2026, firmata dalla presidente della Regione, ha introdotto specifiche misure di tutela per le lavoratrici e i lavoratori impegnati all’aperto nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e dell’impiantistica, particolarmente esposti agli effetti delle alte temperature.