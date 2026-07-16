La Sardegna da bollino rosso per l’ondata di caldo che si sta abbattendo sull’isola questi giorni e che non darà tregua almeno sino a sabato. Il Campidano di Cagliari e Oristano, il Sulcis, ma soprattutto il Nuorese sono diventati tra i territori più roventi d’Italia. Dopo avere toccato la temperatura massima più elevata del Paese Orani, nel Nuorese, si conferma il centro più rovente dell’Isola toccando i 46 gradi. Nessuna tregua neppure nell’Oristanese, con Uras che arriva a 45,8 e Palmas Arborea a 45,3. Anche il Sulcis è una fornace, tra gli incendi di oggi e l’alta pressione di origine africana, a Iglesias si sono toccati i 45,2 gradi al suolo. I dati sono stati registrati dalla rete dell’Arpa Sardegna. Recod a Ollastracon 47,2 gradi.

Tra i territori più “freschi” quelli di Siniscola, dove si sono toccati ai32 gradi, San Teodoro con 31.9, Bari Sardo, con 31.8 e Orosei con 31.7, tutti sulla costa centro-nord orientale della Sardegna. Meglio è andata agli abitanti e ai turisti di Santa Teresa Gallura che hanno beneficiato di un clima meno afoso, solo 30.5 gradi.

E domani si prosegue con un’altra giornata di allerta con Cagliari inserita dal ministero della salute tra le città italiane da bollino rosso sino al 18 luglio.