Natale in piazza e Natale solidale: sono queste le due anime che caratterizzano le festività cagliaritane di quest’anno, nel segno di un impegno costante dell’amministrazione comunale affinché nessuno venga lasciato indietro. Accanto alle animazioni e agli eventi dei Mercatini di Natale, organizzati in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale Corso Vittorio Emanuele II e l’associazione Piazza Yenne, l’assessorato alle Politiche sociali ha messo in campo una rete di interventi dedicati alle persone più fragili, alle famiglie e ai minori.

Buoni spesa e sostegno agli anziani

Tra le azioni principali del programma “Natale per tutti”, l’erogazione di buoni da 100 euro destinati agli anziani in difficoltà economica, ai percettori di soli assegni sociali o pensioni inferiori a 800 euro mensili, con un ISEE pari o inferiore a 12.000 euro. Un aiuto concreto pensato per alleggerire il peso delle spese durante le festività.

Feste nelle strutture e pasti caldi per chi è in difficoltà

Le strutture a bassa soglia accoglieranno momenti di festa e socialità, mentre il 17 dicembre è previsto un pasto caldo dedicato ai cittadini senza dimora.

Per le persone anziane o con disabilità, l’amministrazione ha organizzato la consegna di pasti a domicilio nei giorni più significativi: 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.

Il 6 gennaio 2026, la Fiera di Cagliari ospiterà il tradizionale Pranzo della Solidarietà, un appuntamento diventato simbolo della comunità che si stringe attorno a chi vive situazioni di solitudine o fragilità.

Attività per bambini, famiglie e quartieri

Grande attenzione anche ai più piccoli: il programma prevede gite esperienziali al castello di Sanluri e al planetario di piazza Unione Sarda, pensate per offrire momenti educativi e ricreativi durante le vacanze scolastiche.

Nei quartieri cittadini, Marina, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, CEP Pirri, Sant’Elia e Santa Teresa, si svolgeranno invece feste natalizie dedicate a famiglie e minori, con attività pensate per rafforzare la comunità e contrastare l’isolamento sociale.

Con “Natale per tutti”, l’assessorato alle Politiche sociali ribadisce la centralità delle politiche di inclusione e prossimità, trasformando la festività in un’occasione non solo di festa ma anche di cura, vicinanza e solidarietà diffusa.