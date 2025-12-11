Momenti di tensione davanti ad un asilo di Cardano al Campo, provincia di Varese. Un uomo di 35anni avrebbe afferrato una bimba di 3 anni mentre usciva dall’asilo, baciandola sulla bocca. L’uomo avrebbe colto l’occasione data la confusione del momento. La mamma e la zia della piccola, poco distanti, hanno preso subito la bimba e dato l’allarme. La polizia è intervenuta in pochissimo tempo, bloccando l’uomo nel suo tentativo di fuga. Il 35enne, incensurato, è in stato di fermo per violenza sessuale su minore. Le verifiche su quanto accaduto sono in corso.