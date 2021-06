“Multe e telecamere contro la malamovida, non militarizziamo Cagliari: i genitori controllino di più i figli”

Più controlli delle Forze dell’ordine, rafforzati rispetto alla scorsa settimana, spazio alle telecamere già accese in diversi punti sensibili della città e anche con l’aggiunta di nuove, in dotazione alle Forze dell’ordine, per identificare e multare gli incivili della malamovida a Cagliari. Eccolo, il piano predisposto dal prefetto Gianfranco Tomao. Prossimo step, tutto interno alla questura: una riunione tecnica. Ma la strada, appunto, è tracciata: “Non militarizziamo la città, faccio molto affidamento sulla responsabilità in particolare dei giovani, posso anche comprendere che vogliano festeggiare la ritrovata libertà, ma rispettando le regole”. Sennò, le multe sono assicurate. “Le Forze dell’ordine utilizzeranno le telecamere già esistenti e anche di nuove, e potranno anche verificare i video postati sui social nel caso della necessità di rintracciare chi non rispetta le regole”.

Il pretetto è chiaro: “Servono misure più forti, l’abbiamo notato dopo l’ultimo weekend . Faccio un invito ai genitori, controllate e guardate cosa fanno i vostri figli: C’è una mancanza di educazione e di rispetto delle regole minime. Quando un giovane sfascia una bottiglia di birra mi sembra si tratti di maleducazione enorme, non c’è il rispetto degli altri”. E allora, pugno di ferro, ma niente città militarizzata: più agenti, “in particolar modo il venerdì e il sabato, dal pomeriggio”, nelle zone “calde” della movida.