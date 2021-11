Monserrato, scacco alle alluvioni e alle strade invase dall’acqua: ok dopo 7 anni al piano idrogeologico

Svolta sulla sicurezza a Monserrato, il Comune ha approvato il nuovo Piano di assetto idrogeologico, il Pai. Un documento tutto nuovo e che, da sette anni, attendava una revisione. Ok dalla maggioranza guidata dal sindaco Tomaso Locci, l’opposizione si è astenuta. “Un risultato importantissimo che era atteso da sette anni, il Pai è uno strumento fondamentale per lo studio del rischio idrogeologico e, in questo caso, è migliorativo rispetto al precedente”, spiega Locci a Casteddu Online. “Riusciremo, infatti, con nuovi strumenti in 2d e 3d, a fare calcoli più realistici e profondi per prevenire le alluvioni”. Con l’ok al documento, inoltre, “svincoliamo diverse zone dall’hi4”, cioè dalla classificazione di rischio alto, “come Su Tremini e Is Gregorius. Ovviamente, dovranno seguire dei piani di risanamento nelle zone attorno alla Statale 554”.

“Il Pai era fondamentale per poter stilare il nuovo Puc, tutte questioni che non erano mai state affrontate”, ricorda Locci. “Così potremo abbassare il rischio idrogeologico e fare in modo che i nostri cittadini siano sempre più sicuri”. Ok anche a una nuova vasca di laminazione, “la realizzeremo a valle, avevo cambiato il progetto già nel 2016, così l’acqua verrà trattenuta e non arriverà nel centro della città. Ci saranno anche delle importanti opere di salvaguardia con i canali di collegamento con Terramaini”.