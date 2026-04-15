Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 16 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile ovunque. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con intensificazioni nel pomeriggio associate a deboli piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata, provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti nel pomeriggio associati a deboli piogge. La temperatura massima sarà di 20 C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nordest. Sarà pertanto un giovedì in prevalenza poco nuvoloso, con venti moderati e temperature che raggiungeranno massime di 23°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba