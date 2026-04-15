Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 16 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile ovunque. I venti saranno deboli e il mar e moss o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con intensificazioni nel pomeriggio associate a deboli piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud . Il mare sarà poco moss o. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 °C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata, provenienti al mattino da Sudest, al pomeriggio da Nord ovest . A Oristano la giornata sarà in prevalenza p oco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Ovest-Nordovest per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a con addensamenti nel pomeriggio associati a deboli piogge. La temperatura massima sarà di 2 0 C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nordest. Sarà pertanto un giovedì in prevalenza poco nuvoloso , con venti moderati e temperature che raggiungeranno massime di 2 3 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uon a giornat a e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba