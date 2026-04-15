L’amico di Michele Murgia, morto a Uta ieri sera, scrive una lunga dedica sui social: “Ero con te e non ho potuto salvarti. Mi dispiace fratello dovevamo tornare a casa”.

Riccardo Mascia, 23 anni, è fuori pericolo: era a bordo della vettura che si è schiantata fuori strada all’ingresso del paese.

“Io sono qua e tu no, eravamo insieme e insieme dovevamo tornare”: parole colme di dolore quelle del ragazzo che, a distanza di quasi un giorno dall’accaduto, rivolge un pensiero a Michele, l’amico che non c’è più. “Voglio viverti cosi per come sei sempre stato eravamo insieme su quella macchina e tu non hai colpa, il destino a volte è ingiusto sono morto con te amico mio, non ho potuto fare granchè ma credimi che ti sono stato a fianco fino all’ultimo respiro. Ti amo fratello, resterai sempre una parte di me, la parte migliore di tutto il peggiore proteggi e penso tu lo abbia già fatto un grazie non basterebbe mai per tutto ciò. Mi mancherai e non è un addio ci rincontreremo e ne sono sicuro”.