Antonio non piange più, il giardiniere 62enne di Cagliari ha trovato un alloggio temporaneo: “Al caldo col suo cagnolino”

Antonio non piange più, il 62enne senza casa a Cagliari ha trovato un alloggio temporaneo: “Ora è al caldo”

Gara di solidarietà dopo l’appello lanciato su Casteddu Online dal giardiniere del cimitero. E arriva la svolta grazie a “Gli angeli di Roberto”: “Stanotte, col suo cagnolino, è ospite di una persona. Domani prenderemo contatti con una donna che vuole aiutarlo”

Antonio Zanda non piange più, un timido sorriso ha preso il posto dello sconforto e delle lacrime. Il giardiniere del cimitero di Cagliari, 62 anni, costretto da settimane a dormire dentro un’automobile dopo essere stato mandato via dal campo di via San Paolo, ha trovato un tetto. Temporaneo, ma pur sempre meglio che trascorrere l’ennesima notte al gelo. Dopo l’appello lanciato su Casteddu Online, “cerco una casa per me e il mio cagnolino, posso pagare un affitto, aiutatemi”, con l’interessamento dell’avvocato Gianfranco Piscitelli, si è scatenata una gara di solidarietà. Il suo sos è stato letto e condiviso da migliaia di persone e, grazie a Maria Bonaria Carboni, presidentessa dell’associazione “Gli angeli di Roberto”, il sessantaduenne è al caldo. E, anche in futuro, se tutto andrà bene, non dovrà più soffrire. A darne notizia, con un post su Facebook, è la stessa Maria Bonaria Carboni.

“Antonio, il signore della Panda, stanotte è al caldo ospite da una persona che solo per questa notte lo terrà, sia a lui che al suo cagnolino. Domani prenderemo contatti con la signora tanto gentile che vuole aiutarlo a non stare in strada.Grazie a tutti coloro che si sono mobilitati”.