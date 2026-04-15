Momenti di tensione sabato pomeriggio davanti ad un supermercato di Siniscola, dove una bambina di sei mesi è stata lasciata in auto sotto al sole. Come raccontato da La Nuova Sardegna, è stata una bimba in vacanza con i genitori a lanciare l’allarme e ha sbloccato la portiera infilando il braccio fra il vetro e lo sportello. Ovviamente, come riferito dal direttore del supermercato, è intervenuto anche il personale che ha allertato sia il 118 che i carabinieri.

Il giovane direttore ha anche raccontato che al ritorno della madre ci sono stati momenti davvero di alta tensione con le altre persone presenti, rischiando un linciaggio pubblico. I genitori della piccola, in vacanza anche loro, sono stati identificati e denunciati a piede libero per abbandono di minore.

“Quello che è successo nei giorni scorsi a Siniscola ci lascia senza parole. Come sindaco, ma soprattutto come padre di famiglia, sento un brivido nel pensare al pericolo corso da quella bimba di soli 6 mesi”, il commento del sindaco Gianluigi Farris.

“Lasciare un neonato in auto sotto il sole è un gesto che non ha scuse. Non esistono ‘spese veloci’ che valgano il rischio di una tragedia.

Voglio dire grazie di cuore a chi è intervenuto: alla prontezza dei cittadini e del personale del market. Al coraggio della piccola che, con un gesto incredibile, ha aiutato i soccorsi. Alle nostre Forze dell’Ordine e ai sanitari del 118. Siniscola è una comunità che protegge i suoi figli. La rabbia per l’irresponsabilità è tanta, ma lasciamo che siano le autorità a fare il loro corso. Noi restiamo umani, restiamo attenti e restiamo uniti per la sicurezza di ogni bambino che attraversa la nostra Baronìa. Prendetevi cura di ciò che avete di più caro. sempre”.