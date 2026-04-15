Dopo mesi complicati e la conta dei danni lasciati dal ciclone Harry, la Sardegna può iniziare ad aprirsi all’estate.

Negli ultimi giorni in tutta Italia e isole comprese il meteo è stato clemente ma incerto. Da domani, invece, e per tutto il weekend soprattutto l’Isola sarà baciata dal sole con temperature che si possono definire già di inizio d’estate che sfioreranno i 30 gradi, quindi ben al di sopra della media stagionale.

I sardi potranno quindi permettersi di godersi il mare e le passeggiate al tramonto con un clima perfetto da primavera inoltrata e nelle prossime settimane la situazione non peggiorerà, anzi. Per i prossimi ponti, i più importanti del periodo, ovvero quelli del 25 aprile e del primo maggio il caldo sarà ancora protagonista, permettendo quindi l’accoglienza dei primi turisti pronti a godersi le bellezze isolane con la bella stagione.