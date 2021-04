Monserrato – Il parco “Magico” e l’area cani saranno accessibili anche in zona rossa. Consentita anche l’apertura dei mercati su area pubblica.

Il sindaco Tomaso Locci ha firmato l’ordinanza che, da oggi e sino al 25 aprile, consente l’accesso al pubblico del parco “Magico” dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle 20, “a condizione – si legge nell’ordinanza – che non si creino assembramenti e venga rispettata la distanza di sicurezza di un metro e l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

L’accesso al pubblico all’interno delle aree attrezzate destinate allo sgambamento dei cani, sarà consentito tutti i giorni compresa la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.