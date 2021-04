“Festa di compleanno a Villa Devoto con 20 persone: in Regione le candeline per la segretaria di Solinas”. Il M5S va all’attacco, non c’è solo il pranzo di Sardara sotto accusa. La portavoce pentastellata Desire Manca porta il caso in consiglio regionale con una interrogazione: “Paghiamo una diffusione virale che ha camminato sulle gambe delle persone, ma non dobbiamo nasconderci dietro un dito: alcuni atteggiamenti non sono stati propriamente responsabili”. Così, ieri, il Presidente Solinas ha commentato il salto della Sardegna dalla zona bianca a quella rossa. Così, il Presidente ha scaricato sui cittadini sardi le colpe della diffusione del virus. Ed è a questo proposito, che vorrei raccontare ai sardi e ricordare al Presidente Solinas, un episodio, massimo esempio di irresponsabilità, andato in scena nei giorni scorsi. Si tratta di una festa di compleanno a cui avrebbero preso parte circa una ventina di persone. Festeggiamenti avvenuti non in un luogo qualunque ma a Villa Devoto. Proprio lì, nella sede ufficiale della Presidenza della Regione. A casa sua”.

“Era il 30 marzo scorso – prosegue Desirè Manca – un martedì, quando, a Villa Devoto, una ventina di persone hanno festeggiato due compleanni: il primo, della segretaria particolare di Solinas, Veronica Vacca, il secondo del capo del cerimoniale, che avendo compiuto gli anni qualche giorno prima ha festeggiato con qualche giorno di ritardo. È così, la festicciola in zona arancione si sarebbe svolta anche nelle stanze di Solinas”. Questi i fatti al centro di un’interrogazione presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Desirè Manca per chiedere al Presidente Solinas di far luce su quanto accaduto. “Presidente, alla luce della sue recenti bacchettate ai cittadini sardi, le chiedo di rispondere ad alcune domande: era presente all’evento? Chi lo ha organizzato? Chi ha pagato le spese della festa? Ma soprattutto, le chiedo se non ritenga utile formare e informare i dipendenti che prestano opera nella sede istituzionale sulle regole per evitare il contagio da Covid-19”. “È troppo facile, Presidente, prendersela con i comuni cittadini che non possono replicare. Ma ciò che le chiedo è di attivarsi affinché le misure anti-covid vengano rispettate anche in altre dimore, soprattutto in quelle a lei più vicine. A casa sua”.