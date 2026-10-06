Ancora topi all’interno dell’istituto tecnico Pietro Martini di Monserrato nonostante un recente intervento di derattizzazione. E non si esce dall’emergenza. La segnalazione arriva dalla scuola, dove la presenza dei roditori sta creando preoccupazione tra studenti, docenti e personale.

A documentare la situazione c’è la segnalazione che riguarda un topo che si dimena nell’acqua stagnante di un water, un rischio per i ragazzi che frequentano quei servizi. La derattizzazione non ha dunque risolto il problema, qui come a Su Planu, a Quartu, a Cagliari e in tutta la città metropolitana dove, nel 2026, quella dei topi è diventata un’emergenza. “Ormai è una situazione igienico-sanitaria grave e insostenibile, aiutateci”, scrive il nostro lettore nella mail.