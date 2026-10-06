In via Vesalio pista ciclabile inutilizzata e in strada è il caos: file di auto, tutti in coda dalle 7,30 del mattino, per arrivare a Cagliari si impiega mezz’ora. La rabbia degli automobilisti: “In passato, via Vesalio fungeva da arteria parallela in grado di smaltire il traffico di via Marconi, mentre oggi la situazione è divenuta estremamente critica”.

A detta di tanti il nuovo volto stradale di via Vesalio non piace proprio: il traffico, soprattutto nelle ore di punta, risulta congestionato e dispiace vedere la pista ciclabile vuota, senza gli amanti delle due ruote che, almeno per il momento, prediligono, per andare al lavoro e sbrigare commissioni, acceleratore, freno e frizione. “Alle 7:35 del mattino, la circolazione è completamente paralizzata e occorre mezz’ora per raggiungere Cagliari. La realizzazione di piste ciclabili, che risultano di fatto inutilizzate, appare prematura poiché manca ancora quella sensibilità verso la mobilità sostenibile che caratterizza altre città europee” spiega un lettore di Casteddu Online che questa mattina ha immortalato quanto accade ogni giorno in una delle strade principali del territorio.