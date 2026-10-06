Nuovi sbarchi di migranti nel Sud Sardegna, con un gruppo soccorso questa mattina su una caletta impervia a sud-ovest dell’isola di Sant’Antioco. Due persone sono riuscite a risalire il costone e a chiedere aiuto, facendo scattare l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza del Soccorso Calasetta, i vigili del fuoco di Carbonia, la Guardia costiera e la Guardia di finanza. Il gruppo è stato raggiunto e trasferito a bordo di una motovedetta della Guardia costiera con l’aiuto dei vigili del fuoco, che hanno operato da terra. Due migranti sono stati accompagnati al porto di Sant’Antioco dagli agenti del commissariato di Carbonia.

Secondo quanto riferito dai migranti, uno scafista li avrebbe lasciati in mare a poca distanza dalla caletta. La circostanza è ora al vaglio degli investigatori. Nella notte, altri due barchini con 24 persone erano arrivati a Teulada. Nel pomeriggio, infine, un ulteriore gruppo è sbarcato a Porto Pino.