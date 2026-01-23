Intanto non cessano le segnalazioni da parte dei residenti, “le strade di Monserrato, in particolare il tratto che va da via Riu Mortu a via Porto Botte, versano in condizioni disastrose: buche ovunque, asfalto distrutto.

A rendere la situazione ancora più grave, in piazza Settimio Severo si sta verificando lo sprofondamento del terreno. Un fatto allarmante, che dovrebbe essere affrontato con la massima urgenza e trasparenza. A questo si aggiunge il problema, noto da oltre un anno, dei liquami e delle fognature che continuano a creare disagi, cattivi odori e potenziali rischi per la salute pubblica, senza che si sia giunti a una soluzione definitiva.

I cittadini sono stanchi di vedere minimizzati o ignorati problemi che incidono direttamente sulla sicurezza, sulla salute e sulla qualità della vita” spiegano alcuni residenti.L’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi: “Il pacchetto stradale di via Riu Mortu non è mai stato fatto integralmente ricordo che, con questi ultimi interventi, saranno quasi 9 i milioni messi in campo per il rifacimento delle strade. Non solo via Cesare Cabras e via Riu Mortu, con gli ultimi fondi verranno riqualificate anche altre strade. Per la sicurezza di via Riu Mortu abbiamo deciso di coprire le buche in maniera tale che non si sfaldino, di interdire il passaggio alle macchine e, tempo permettendo, si traccera la segneletica orizzontale.

Rifare la strada è tutta un’altra cosa”.

Le tempistiche: si discute e si progetta da mesi, “sono quelle che ci impone il codice degli appalti, sono pratiche che devono essere svolte e non dipendono dal Comune ma dagli enti sovraordinati”.

Questo cambio è stato deciso per non chiudere le due strade contemporaneamente: ultimati i lavori in via Cesare Cabras inizieranno quelli in via Riu Mortu, “ma intanto si percorrerà la strada con meno disagi e pericoli”.

Monserrato, addio a buche e voragini anche in via Riu Mortu: a breve il rifacimento totale della strada. Nel frattempo si viaggerà solo su una corsia: parte la messa in sicurezza della strada.A sinistra verranno spostati i parcheggi e il traffico verrà interdetto, consentendo l’accesso solo sul lato destro, il meno deteriorato.Dopo via Cesare Cabras si programma il rifacimento anche dell’altra arteria particolarmente penalizzata: un manto stradale danneggiato, pieno di insidie che ha fatto scattare la protesta da parte di cittadini e automobilisti.Il sindaco Tomaso Locci: “Partiranno tra qualche mese, prima si concluderanno quelli di via Cesare Cabras. Sotto c’è il canale, è una strada fragile e merita una attenzione maggiore: intanto la mettiamo in sicurezza. Purtroppo ci saranno dei piccoli rallentamenti, ma la sicurezza viene prima di tutto.È un lavoro che abbiamo coordinato con uffici e assessori al commercio e lavori pubblici, abbiamo informato i commercianti che sarebbero iniziati i lavori di messa in sicurezza. La strada è sottoposta a un notevole appesantimento, passano i bus elettrici che sono più pesanti rispetto ai pullman normali. Con la chiusura della metro abbiamo avuto un aumento di traffico che ha contribuito a deteriorare la strada”.