Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 2 4 Gennaio Il sistema depressionario, che determina un'intensificazione delle precipitazioni nel corso del pomeriggio, tende a spostarsi, consentendo l'ingresso di masse d'aria più secche che favoriranno ampie schiarite a partire dalla serata. I venti saranno debol i e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti e deboli piogge nel pomeriggio e ampie schiarite in serata. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 11 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cielo poco nuvoloso in serata . Sono previsti 5 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o tes i al mattino e provenienti da Sud- Sud est, forti al pomeriggio, provenienti da Sud. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio e cielo parzialmente nuvoloso in serata . Sono previsti 8 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 9 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sud , tesi al pomeriggio e provenienti da Sud- Sud ovest. Il mare sarà mosso . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti nel pomeriggio associati a deboli piogge e ampie schiarite in serata. Sono previsti 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 1 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un sabato nuvoloso , con piogge nel pomeriggio e temperature in lieve diminuzione che raggiungeranno massime di 1 6 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba