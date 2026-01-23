Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 24 Gennaio Il sistema depressionario, che determina un'intensificazione delle precipitazioni nel corso del pomeriggio, tende a spostarsi, consentendo l'ingresso di masse d'aria più secche che favoriranno ampie schiarite a partire dalla serata. I venti saranno deboli e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti e deboli piogge nel pomeriggio e ampie schiarite in serata. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 11°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cielo poco nuvoloso in serata. Sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Sud-Sudest, forti al pomeriggio, provenienti da Sud. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà molto nuvolosa con deboli piogge in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio e cielo parzialmente nuvoloso in serata. Sono previsti 8mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud, tesi al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudovest. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa con addensamenti nel pomeriggio associati a deboli piogge e ampie schiarite in serata. Sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 11° C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sudovest per tutta la giornata. Si prevede allerta meteo per il vento. Ci aspetta dunque un sabato nuvoloso, con piogge nel pomeriggio e temperature in lieve diminuzione che raggiungeranno massime di 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba