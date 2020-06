Molesta due donne al Poetto, ubriaco arrestato dalla polizia

Cagliari, ubriaco molesta i bagnanti. Arrestato dalla polizia.

Continuano i servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa da parte della Polizia di Stato, intensificati anche in questa fase di emergenza sanitaria per limitare gli assembramenti delle persone nei luoghi di maggiore affluenza.

Questa mattina due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti sul lungomare Poetto, a seguito di alcune chiamate al 113 che segnalavano due persone, visibilmente ubriache che stavano molestando i bagnanti.

Subito gli operatori della Volante sono intervenuti in aiuto di due donne, minacciate poco prima da due persone che con delle bottiglie di birra in mano hanno inveito nei loro confronti, mentre erano intente a svolgere attività sportiva in acqua.

I due sono stati individuati e fermati nell’area esterna di uno stabilimento balneare.

Uno dei due, identificato per Bruno Schintu, 21enne di Cagliari, sin dai primi istanti ha mostrato segni di intolleranza al controllo operato dai poliziotti e con un equilibrio precario, dettato dallo stato di ubriachezza, ha mostrato un atteggiamento aggressivo e per nulla collaborativo.

L’altro ragazzo, invece, compresa la situazione, ha cercato di mediare invitando Schintu a calmarsi ma purtroppo non è riuscito nell’intento perché il giovane ha assunto un comportamento ancora più violento cercando lo scontro fisico con i quattro operatori.

In questo frangente, oltre a minacciare di morte gli Agenti ed inveire contro di loro pronunciando frasi offensive, Schintu ha visto dei dipendenti dello stabilimento intenti a buttare della spazzatura verso cui si è diretto per coinvolgerli in uno scontro fisico. A questo punto gli Agenti hanno proceduto a bloccarlo e metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio.

Schintu è stato condotto in Questura in stato di arresto per il reato di resistenza ed oltraggio a P.U. e trattenuto in attesa dell’udienza con rito direttissima previsto nella tarda mattinata.