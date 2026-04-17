Tragedia all’ospedale San Bortolo di Vincenza. Una neonata di 19 giorni è morta durante il ricovero. Come riporta Il Giornale di Vicenza, i genitori hanno deciso di fare denuncia per avere chiarezza circa l’accaduto alla loro piccola ed è stata aperta un’inchiesta. Stando quanto si apprende, la bimba è nata lo scorso 22 marzo ed era stato deciso di metterla in incubatrice. Poi, però, la situazione clinica delle neonata è precipitata, fino al decesso.

L’azienda ospedaliera Ulss 8 ha espresso in una nota il suo cordoglio: “Pur non potendo entrare nel merito della vicenda per rispetto delle indagini in corso, la direzione dell’Ulss 8 Berica desidera innanzitutto esprimere anche pubblicamente il proprio cordoglio ai genitori della piccola paziente, così come già manifestato da tutto il personale che ha seguito il caso. L’azienda ha messo prontamente a disposizione tutta la documentazione clinica e condivide pienamente l’obiettivo di fare luce sulle cause cliniche”.

Nelle prossime ore sarà anche effettuata l’autopsia sul corpo della piccola, utile al fine di capire cosa è successo.