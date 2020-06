Boom movida e baccano dopo il lockdown a Cagliari: “Troppo rumore, turisti in fuga dai b&b”

Non solo i residenti, anche i turisti scappano di B&B di Cagliari lasciando recensioni negative. Il racconto oggi da parte di Enrico Marras, presidente del comitato Rumore No Grazie nel corso dell seduta della commissione Attività produttive.

“Dopo mesi di paradiso riecco l’inferno”, ha dichiarato Marras; “alla Marina come in via Dante, ovunque baccano. La situazione è esplosa. Il progetto del trasferimento dei locali della movida dalla Marina va bene, ma i tempi saranno lunghissimi e noi abbiamo fretta ora. Si riempiono la bocca sul turismo, ma due B&B di via Mameli e uno della Marina ricevono recensioni negative da clienti in fuga perché non riuscivano a dormire. Siamo scettici”, aggiunge, “su misure come doppi infissi eccetera. Noi chiediamo invece l’applicazione del piano acustico comunale. Il sindaco di Assemini ha chiuso una sala per bambini perché produceva due decibel più del consentito. Qui a Cagliari 20 volte in più: perché Truzzu non fa nulla?”