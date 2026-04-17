Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 18 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22 C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordest. Ci aspetta pertanto un sabato in prevalenza soleggiato, senza piogge, con venti in moderati e temperature in rialzo che raggiungeranno massime di 24°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba