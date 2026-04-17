Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 1 8 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mar e poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza seren a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 5 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud- Sudovest . Il mare sarà poco moss o. A Sassar i farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 °C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 3 ° C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord ovest . Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordest. Ci aspetta pertanto un sabato i n prevalenza soleggiato , senza piogge, con venti in moderati e temperature in rialzo che raggiungeranno massime di 2 4 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba