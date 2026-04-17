Un 31enne di origine marocchina, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo aveva anche l’obbligo di dimora nel suo comune.

A far scattare l’intervento dei carabinieri di Stampace è stata la segnalazione di alcuni passanti. Avevano notato l’uomo armeggiare dentro un’auto parcheggiata in una via del centro. I militari sono arrivati subito e lo hanno bloccato prima che potesse allontanarsi.

Durante la perquisizione sono saltati fuori diversi oggetti che, dai primi accertamenti, risultano rubati. Al momento dell’identificazione ha provato a divincolarsi spintonando i carabinieri, ma è stato fermato senza conseguenze per nessuno.

Portato in caserma, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina.

L’episodio si inserisce nei controlli notturni che i carabinieri portano avanti in città contro i reati predatori e per rispondere alle richieste di sicurezza dei cittadini.