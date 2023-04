Porta Cristina diventa Bring Cristina: ecco il cartello sul bus turistico di Cagliari che scatena le risate. Che la città di Paolo Truzzu e dell’assessore Gianni Chessa non fosse specializzata nelle lingue straniere già si sapeva, ma sui social si scatena l’ironia per l’autobus che porta i turisti a Castello: Porta Cristina diventa Bring Cristina, cioè in inglese voce del verbo “portare”. Nella foto realizzata da Renato Macciotta tantissime le ilarità per il clamoroso autogol cagliaritano. Sui social si denuncia l’ignoranza abissale:BRING BRING, CRISTINA svegliati, è primavera. alzati e picchiali forte, anche e soprattutto perché non sanno quello che fanno.oltre a un doveroso ringraziamento per le grasse risate che questa gente ci regala, penso che nemmeno nella più incredibile pagina di satira si sarebbe potuta concepire una scempiaggine del genere”, è solo uno dei commenti più teneri. Ma secondo il sindaco Truzzu, “Cagliari cresce”.