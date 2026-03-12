Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 13 Marzo Una circolazione depressionaria determinerà molte nubi associate a deboli piogge. I venti saranno deboli e il mare da molto mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà nuvolosa con nubi in intensificazione associate a deboli piogge nel pomeriggio e nebbia in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa con addensamenti dal pomeriggio associati a deboli piogge. Sono previsti 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio e schiarite in serata. Si prevede 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13° C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordovest per l'intera giornata. Sarà pertanto un venerdì in prevalenza nuvoloso con deboli piogge, con venti da moderati a tesi e temperature in calo che raggiungeranno massime di 18°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba