Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 1 3 Marzo Una circolazione depressionaria determinerà molte nubi associate a deboli piogge . I venti saranno debol i e il mar e da molto mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà nuvolosa con nubi in intensificazione associate a deboli piogge nel pomeriggio e nebbia in serata. Sono previsti 2mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 8 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nordovest per l'intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati per l'intera giornata e provenienti al mattino da Nordov est, al pomeriggio da Nord- Nordovest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena o poco nuvolosa con addensamenti dal pomeriggio associati a deboli piogge. Sono previsti 0.5mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 17 ° C e la minima di 10 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nordovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Nordovest. Il mare sarà moss o . A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con deboli piogge nel pomeriggio e schiarite in serata . Si prevede 0.5 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 7 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordovest per l'intera giornata. Sarà pertanto un venerd ì i n prevalenza nuvoloso con deboli piogge , con venti da moderati a tesi e temperature in calo che raggiungeranno massime di 18 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba