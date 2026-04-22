Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 23 Aprile . L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione determinerà tempo soleggiato in tutta l'isola. I venti saranno moderat i e il mar e da poco mosso a mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza s oleggiat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o moderat i al mattino e provenienti da Nord-Nordest , tesi al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest . Il mare sarà poco mosso . A Sassar i regnerà il bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 1 °C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o forti al mattino e provenienti da Est-Nordest , tesi al pomeriggio e provenienti da Nord est. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 4 ° C e la minima di 1 5 ° C. I venti saranno tesi e provenienti da Nor d est per tutta la giornata. Il mare sarà poco moss o. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 C e la minima di 9 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un gioved ì baciato dal sole , senza piogge, con venti da moderati a tesi e temperature che raggiungeranno massime di 2 4 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uon a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba