Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 23 Aprile. L'ulteriore rinforzo dell'alta pressione determinerà tempo soleggiato in tutta l'isola. I venti saranno moderati e il mare da poco mosso a mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 14°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari regnerà il bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 12°C. I venti saranno forti al mattino e provenienti da Est-Nordest, tesi al pomeriggio e provenienti da Nordest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17 C e la minima di 9°C. I venti saranno tesi e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà pertanto un giovedì baciato dal sole, senza piogge, con venti da moderati a tesi e temperature che raggiungeranno massime di 24°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba