Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 22 Aprile. Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 14°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà quasi calmo. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 23°C e la minima di 13°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nord, tesi al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 13°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà quasi calmo. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena con nubi in aumento fino a cielo nuvoloso in serata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22 C e la minima di 12°C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un mercoledì in prevalenza sereno, senza piogge, con venti perlopiù moderati e temperature che raggiungeranno massime di 25°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba