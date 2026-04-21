Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani m ercole dì 2 2 Aprile . Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mar e poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 4 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sud, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà quasi calm o. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 3 °C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o moderati al mattino e provenienti da Nord , tesi al pomeriggio e provenienti da Nord- Nord est. Si prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 3 ° C. I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Nord ovest per tutta la giornata. Il mare sarà quasi calm o. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena con nubi in aumento fino a cielo nuvoloso in serata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Ci aspetta dunque un m ercole dì in prevalenza sereno , senza piogge, con venti perlopiù moderati e temperature che raggiungeranno massime di 2 5 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uon a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba